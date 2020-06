Cus Molise, parte il campus estivo

Da lunedì mattina 8 giugno sarà possibile effettuare l’iscrizione al Campus del Cus Molise che per questa estate sarà a numero programmato, necessario per organizzare le attività nel massimo rispetto delle distanze di sicurezza e le norme anti Covid. La prenotazione potrà essere effettuata presso la segreteria del Palaunimol aperta dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Successivamente, per evitare file ed assembramenti il Centro Universitario Sportivo del Molise ha pensato ad una grande novità (non l’unica per la verità): un’applicazione attraverso la quale sarà possibile effettuare iscrizione e pagamento al campus per evitare assembramenti e file e rendere il compito delle famiglie ancora più agevole. Sarà possibile scaricare l’app Well Team sui sistemi Apple e Android e usufruirne comodamente da casa. Un ulteriore passo avanti voluto dal Cus Molise, da sempre attento al benessere dei propri tesserati e oggi più che mai vigilie sul benessere dei bambini. Con l’installazione di questa applicazione il Centro Universitario Sportivo compie anche un importante passo avanti sotto l’aspetto della tecnologia e conferma la volontà di voler svolgere nel corso del tempo un lavoro sempre più ‘smart’.

Sarà un Campus estivo dal sapore speciale, un campus che segna la continuità nel tempo e la professionalità di uno staff con a capo Mario Faraone, che ha fatto del centro estivo un punto di riferimento per bambini, ragazzi e famiglie. L’epidemia da Covid 19 che ha costretto tutti allo stop forzato per oltre due mesi, non ha frenato la macchina organizzativa e l’entusiasmo di un gruppo di lavoro che non ha perso tempo e si è messo sotto per garantire un’estate diversa a chi sceglierà di seguire la strada segnata nel corso degli anni dal Cus Molise. Quest’anno sarà più bello e se vogliamo anche più importante degli altri perché nonostante la pandemia il campus del Cus saprà regalare emozioni e spettacolo mantenendo fede a quello che è stato il successo organizzativo degli anni passati. L’estate sarà vissuta ovviamente in maniera diversa e in piena sicurezza nel rispetto delle regole di distanziamento sfruttando nella maniera migliore gli ampi spazi a disposizione nel Palaunimol ma anche le strutture per svolgere attività all’aperto sui campi presso la facoltà di Giurisprudenza. Ci saranno ingressi ed uscite coingentate ogni 15’ dalle ore 8. All’esterno del Palaunimol sarà allestito un pre triage nel quale all’arrivo sarà misurata la temperatura sia al bambino che all’accompagnatore (non dovrà superare i 37,5°). Nello stesso momento verranno igienizzate le mani attraverso appositi dispenser di soluzione idroalcolica e le scarpe (attraverso appositi tappetini). Sempre all’ingresso verrà assegnata ad ogni bambino una bottiglietta nominativa per evitare l’uso promiscuo delle stesse; sarà obbligatorio indossare la mascherina nella struttura per i bambini dai 6 anni in su. Durante la giornata i partecipanti al campus saranno divisi per fasce di età e affidati ad istruttori esperti. Il rapporto tra il personale e i minori sarà di un istruttore per ogni cinque bambini da 0 a 5 anni, di un istruttore ogni sette per bambini da 6 a 11 anni e un istruttore per ogni dieci per i ragazzi da 12 a 17 anni. Le attività si svolgeranno in ambienti sanificati dalla ditta Soges di Campobasso. Poi, al termine di ogni giornata, verrà effettuata l’igienizzazione degli attrezzi e dei giochi utilizzati oltre che la sanificazione degli ambienti dove si sono svolte le attività attraverso apposite macchine all’ozono della Bio3 Gen, acquistate per rendere ancora più sicuri i luoghi dove si svolge il campus. Dopo la pandemia da COVID 19, il Cus Molise ha anche provveduto ad aggiornare il Dvr (documento di valutazione dei rischi). Un passaggio questo utile sicuramente ad innalzare ulteriormente il livello di sicurezza del campus. Ci sono dunque, tutte le premesse per un’estate da vivere in totale sicurezza.