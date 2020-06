Centro Covid a Larino: successo al presidio organizzato davanti al Vietri, “La politica ci deve ascoltare”

Grande partecipazione alla manifestazione promossa dal Forum per la sanità e organizzata a Larino davanti al Vietri dal Comitato Basso Molise per il Bene Comune e dal comitato civico frentano. Davanti a quello ospedale che una politica sanitaria di tagli indiscriminati ha convertito in Rsa e che ora, con una pandemia in corso, ha l’opportunità di tornare ad avere un ruolo importante, quello di centro Covid regionale, con un finanziamento dello Stato previsto per tutte le regioni. Lo avevano già ribadito a Termoli in un incontro all’ex seminario i sindaci del territorio, insieme alle associazioni, alla Diocesi, ai rappresentanti delle istituzioni che hanno intrapreso insieme una battaglia trasversale, senza colore politico, per chiedere al presidente della Regione Donato Toma di portare avanti con forza la proposta del commissario ad acta Angelo Giustini di trasformare il Vietri in centro Covid e in un ospedale interregionale per la cura delle malattie infettive. Una scelta strategica per tutta la sanità molisana. Il tempo stringe, entro il 17 giugno va presentato un piano al Ministero.

E’ stata sottolineata l’urgenza di individuare Larino come centro Covid, per tornare a curare, i pazienti che soffrono di altre gravi patologie e che hanno subito una paralisi dell’assistenza. Il Vietri ha una struttura stabile, che può garantire la sicurezza del malato con moduli ben distanziati l’uno dall’altro. Senza dimenticare la presenza della camera iperbarica, che per anni è stata un’eccellenza del centro sud. “Se si vuole bene al Molise non si può far finta di niente” è stato detto.

Intanto il segretario del Pd Vittorino Facciolla ha resto noto che Giustini “avrebbe scritto una lettera a Toma perché sarebbe diventata improcastinabile la necessità di restituire al Cardarelli la sua funzione di ospedale Hub, dove si curano tutte le patologie”. Giustini nei giorni scorsi aveva incaricato il manager Giovanni Giorgetta di redigere il piano per la realizzazione dell’ospedale Covid a Larino. Manager che, stando a quanto riferisce Facciolla, sarebbe stato diffidato a procedere dai dirigenti Asrem Florenzano e Scafarto. Facciolla chiede a Toma cosa stia succedendo ricordando la mozione con cui lo stesso governatore in consiglio regionale si era impegnato a realizzare, proprio un centro Covid a Larino.