Campobasso senza sfilata dei Misteri, tradizione prosegue sul web

Quest’anno a Campobasso la secolare processione dei ‘Misteri’ in occasione del Corpus Domini non ci sarà, ma l’emergenza Covid-19 non cancella le iniziative dell’Associazione ‘Misteri e Tradizioni’. Tra queste, la 12esima edizione del giornale ‘La Domenica dei Misteri’ che non sara’ in versione cartacea ma disponibile solo online. “In questo particolare momento – dicono dall’Associazione – vogliamo entrare in tutte le case, anche se solo virtualmente, e farvi rivivere le emozioni che ogni anno trasmettono i nostri ‘Ingegni'”. Le 24 pagine ricche di notizie, curiosita’, aneddoti e foto, si potranno scaricare e stampare dal sito ufficiale del Museo dei Misteri www.misterietradizioni.com. Continua intanto anche l’iniziativa, dell’Associazione ‘Il nostro Corpus Domini’ una raccolta di foto sulla pagina Facebook del Museo dei Misteri per quanti, figuranti, portatori, vestitori, bandisti, fotografi o semplici spettatori vogliono raccontare la loro esperienza durante le passate edizioni.