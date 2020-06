Lo Sporting Campobasso saluta Mister Giarrusso

Lo Sporting Campobasso programma già la prossima stagione. La formazione del capoluogo pronta a presentarsi ai nastri di partenza della massima serie regionale. La dirigenza rossoblù ha annunciato che non sarà mister Giarrusso a guidare la squadra nella prossima stagione. Nei prossimi giorni verrà annunciato il suo sostituto. Lo Sporting Campobasso è reduce sicuramente da un ottimo campionato che l’ha vista conquistare la Coppa Italia regionale. Al trofeo tricolore si è unito, inoltre, un percorso esaltatane in campionato, che ha visto i rossoblù contendersi giornata dopo giornata il vertice della classifica. La graduatoria è stata congelata con il Venafro in testa a quota 51 e Sporting e Roccaravindola dietro di un solo punto. Continuità e professionalità continueranno a essere principi cardine per il giovane club campobassano. Dopo l’annuncio del nuovo mister, la società si proietterà nel mercato estivo che darà il via alla valutazione delle conferme dei giocatori che si sono distinti per capacità e dedizione. Successivamente si agirà per gli eventuali rinforzi, per costruire una rosa sempre più competitiva e che si candida ad essere protagonista su tutti i campi.