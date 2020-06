La residenza per anziani di Trivento riapre le porte ai congiunti dal prossimo 15 giugno

La residenza per anziani di Trivento riapre le porte ai congiunti. A partire dal prossimo 15 giugno, il presidente della Fondazione sant’Antonio di Padova Onlus, Alberto Meo, fa sapere che sarà possibile accettare le visite dei parenti, dopo circa 3 mesi di chiusura. “Abbiamo il piacere di comunicare che dal prossimo 15 giugno – si riporta nella nota – saranno consentite visite contingentate ai propri congiunti per un massimo di una persona per ospite. Le visite nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento del contagio potranno essere effettuate previa prenotazione telefonica al n. 0874.871790, da farsi possibilmente in orario antimeridiano con le seguenti modalità: la mattina due visite di 30 minuti dalle ore 10 alle ore 10 e 30, e dalle 11 alle 11 e 30. Il pomeriggio di 30 minuti dalle ore 15 e 30 alle 16, dalle 16 e 15 alle 16 e 45, dalle 17 alle 17 e 30. Al l’atto della prenotazione saranno date tutte le indicazioni da seguire”.