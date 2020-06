Termoli: torna la Ztl al Borgo, anticipata di una settimana “per sostenere le attività”

Solitamente partiva il 15 giugno, ma quest’anno è stata anticipata e da domani 6 giugno entra in vigore la zona a traffico limitato al Borgo di Termoli, e resterà valida fino al 15 settembre. Via dunque auto e mezzi non autorizzati dal cuore vecchio della città, con un’ordinanza firmata dalla giunta Roberti, che per quest’anno ha deciso di anticipare di una settimana “considerato che è volontà di questa Amministrazione, tenendo conto delle esigenze del territorio – si legge nel documento, sostenere la ripartenza delle attività commerciali e cercare di trovare soluzioni ai tanti problemi che l’emergenza Covid-19 sta creando agli operatori economici”. Dunque le suggestive vie del Borgo torneranno a completa disposizione dei pedoni. Resta il permesso di carico e scarico per i residenti, per chi ha le attività commerciali e di ristorazione all’interno del Borgo e anche per i servizi di consegna. Anche gli ospiti delle strutture ricettive usufruiscono dello stesso tipo di permesso. Le auto poi vanno parcheggiate all’esterno del Borgo, negli appositi stalli per i residenti, contrassegnati dalle strisce gialle, che si trovano al porto sotto la scala a chiocciola e in piazza Sant’Antonio. E’ entrato in vigore dal primo giugno anche il nuovo orario per le strisce blu, con il prolungamento del pagamento della sosta fino alle ore 24, festivi compresi. Le zone riguardano siano il centro che il lungomare, fino al 30 settembre.