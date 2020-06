Coronavirus, da una settimana nessun nuovo caso in Molise

Emergenza coronavirus: ancora una giornata senza casi positivi in Molise: è da una settimana così che in regione non si registrano nuovi malati. Nelle ultime ore sono stati processati 241 tamponi, tutti risultati negativi. I casi attualmente positivi sono 121 mentre i tamponi positivi dall’inizio dell’emergenza restano 436, sale invece a 15.809 il numero complessivo dei tamponi processati. Solo due le persone ricoverate al Cardarelli, entrambi in terapia intensiva, nessuno in malattie infettive. 273 i pazienti guariti dall’inizio dell’emergenza.

Per quanto riguarda la mappa aggiornata dei contagi comune per comune, sono appena 15 su 136 i centri della regione dove si registrano casi. In testa c’è Campobasso con 87 positivi, poi Termoli a quota 11, 4 casi invece a Belmonte, Cercemaggiore e Portocannone. Un solo caso infine a Baranello, Campolieto, Castellino, Gambatesa, Isernia, Montaquila, Poggio Sannita, San Giuliano del Sannio, Vinchiaturo e San Martino in Pensilis.