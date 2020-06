Spiagge libere in Molise, piano straordinario per consentire accesso e fare il bagno – SCARICA PDF

Andare al mare sulla spiaggia libera in tempo di pandemia e rispettare le prescrizioni per il distanziamento sociale.

La Giunta comunale di Termoli ha approvato il piano per la gestione delle attività sui tratti di spiaggia libera così come richiesto dal piano di sicurezza adottato dalla Regione Molise.

Il documento è stato stilato in accordo con i comuni di Campomarino, Montenero di Bisaccia e Petacciato e contiene una serie di norme da rispettare.

Apertura dalle 8 del mattino alle otto di sera mentre sarà vietato andare sulle spiagge libere nella fascia oraria compresa tra le venti e le otto del mattino.

Due le tipologie di accesso: spiagge libere regolamentate per il distanziamento e spiagge libere open free.

Nel primo caso le aree saranno numerate e controllate, previsti diversi servizi come accessi facilitati, paletti per segnare gli spazi distanziati in cui piantare l’ombrellone, parcheggi e possibilità di servizi igienici. Massimo cinque persone per postazione se si tratta di una famiglia, quattro in altri casi. Nelle open free i bagnanti dovranno rispettare in autonomia le regole previste per prevenire il contagio da Covid-19 prestando massima attenzione alla gestione degli spazi.

Si può NON indossare la mascherina quando si sta sotto il proprio ombrellone e quando si va a fare il bagno. I Comuni della costa sono ora al lavoro per organizzare gli spazi, i servizi di salvamento dove previsti e consentire a residenti e turisti di poter accedere in sicurezza e fare il bagno lungo le spiagge libere che dalla marina di Montenero arrivano fino a Campomarino superando disagi, proteste e disparità per chi non può permettersi di affittare ombrellone, sdraio e lettino.

SCARICA PIANO INTEGRALE QUI:

piano_spiaggia