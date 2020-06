Pagamento utenze e canone di locazione, il Comune di Trivento pubblica l’avviso per il sostegno economico alle famiglie

Emergenza Coronavirus, il Comune di Trivento pubblica l’avviso per il sostegno economico alle famiglie per il pagamento delle utenze e/o canone di locazione dell’abitazione di residenza. Il bando resta aperto fino al prossimo 16 giugno 2020 ed è rivolto ai nuclei familiari in difficoltà economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19. I contributi economici “una tantum” sono stati previsti per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza limitatamente ai mesi con scadenza marzo e/o aprile e/o maggio pagate e non pagate. L’avviso è stato pubblicato grazie al fondo di solidarietà regionale, per un importo di euro 30.387,18. “Con questo ulteriore bando andiamo incontro alle esigenze pressanti causate dall’emergenza sanitaria – afferma il sindaco Pasquale Corallo – abbiamo già pubblicato il bando per i buoni alimentari e, anticipo, considerato che ci sono delle economie ridaremo ulteriori buoni alimentari a chi ne ha già beneficiato”. Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo segreteria@comunetrivento.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’ufficio Servizi Sociali dell’ente, previo appuntamento al seguente numero telefonico: 0874.873437/ 0874.873435.