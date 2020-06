Campobasso- Furto ai danni della sede dell’Associazione Persone down. Portato via un computer assieme ad altro materiale. Indaga la polizia

Share on Twitter

Share on Facebook

Furto, ai danni della sede dell’associazione Persone down di Campobasso. Ignoti, la scorsa notte, dopo aver forzato la porta, si sono introdotti all’interno del locale, mettendo tutto a soqquadro e portando via una valigetta contenente un computer ed un simulatore virtuale. Probabilmente i ladri erano alla ricerca di denaro che non hanno trovato.

A dare l’allarme gli operatori della struttura, stamattina, che si sono trovati davanti un quadro davvero desolante: armadietti rotti e svuotati, materiale didattico buttato a terra, porte rote. Sul posto gli agenti della questura e la Scientifica, per i rilievi.

Seguono aggiornamenti