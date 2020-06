Agenzia delle Entrate, centinaia di persone in coda: proteste e disagi

Sono ancora tanti in questi giorni i disagi per i cittadini dovuti alle restrizioni imposte dalle misure anti Covid. Lunghissime le code che ogni mattina si formano davanti all’Agenzia delle Entrate di Campobasso, nella zona di via Tiberio. Decine e decine di persone attendono all’esterno dell’edificio per ore il loro turno prima di poter entrare, una scena che si ripete ormai da tempo e non mancano ovviamente le proteste. E c’è anche chi è costretto ad andare al mattino presto per prendere posto. Le code non riguardano solo l’Agenzia delle Entrate, ma anche tanti altri uffici della città, come le Poste. Anche in questo caso le file sono all’ordine del giorno. Disagi vengono segnalati anche per quegli uffici che ancora non riprendono la normale attività sempre a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.