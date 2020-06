Test sierologici per i commissari d’esame. La proposta del consigliere regionale Di Lucente

Test per i membri delle commissioni per gli esami di Stato, il consigliere regionale Andrea Di Lucente si appella al presidente Toma e al direttore generale dell’Asrem Florenzano affinché vengano svolti anche in Molise.

“La decisione, già adottata in Campania, sarebbe un segnale importante di attenzione nei confronti del mondo della scuola. I nostri ragazzi hanno sopportato enormi sacrifici in questi mesi di lockdown, privandosi della loro socialità e della possibilità di una vita spensierata. Ora che per centinaia di loro sta per arrivare il momento di misurarsi nella prova finale del percorso di studi, dovremmo mettere in campo tutte le azioni necessarie affinché possano farlo in sicurezza. E’ un piccolo risarcimento degli sforzi effettuati in questo periodo” ha spiegato il consigliere Di Lucente.

I test sui commissari sarebbero un modo rendere l’esame più sicuro. “Sono convinto che il presidente Toma dialogherà con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale e con le autorità sanitarie per trovare avviare questa campagna. Non è la soluzione, ma è sicuramente un gesto concreto nei confronti del mondo della scuola. Da padre mi rendo conto ogni giorno di quello che stanno affrontando i nostri ragazzi, tra didattica a distanza e socialità ormai ridotta all’osso. Dare loro uno strumento per sentirsi ancora parte della scuola è un dovere della politica. La notizia che in Molise sono stati individuati tutti i presidenti di commissione, senza le difficoltà avute altrove, ci deve incoraggiare a fare altro – ha proseguito l’esponente dei Popolari per l’Italia in consiglio regionale – Inoltre, potrebbero essere anche le prove generali per tentare di trovare una strada più sicura al rientro in classe di migliaia di studenti molisani. Sono certo che la sensibilità del presidente Toma e di tutti gli attori coinvolti porterà alla migliore soluzione possibile per i nostri ragazzi”.