La Giunta comunale di Trivento riapre il mercato settimanale. Chiuso per l’emergenza sanitaria, il mercato domenicale si svolge con dislocazione dei banchi a partire dalla zona terminal in via Beniamino Mastroiacovo, via Marconi e piazza Calvario. L’esecutivo di via Torretta ha adottato i seguenti indirizzi operativi con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio: adeguato distanziamento dei banchi di vendita osservando la distanza minima di almeno 2 metri, per agevolare il passaggio pedonale in modo da non creare assembramenti. Tale circostanza comporta inevitabilmente lo spostamento in altro posteggio di alcuni banchi di vendita particolarmente ingombranti, all’interno dell’area mercatale evitando comunque di stravolgere l’assetto generale del mercato stesso; divieto assoluto di creare assembramenti; uso D.P.I. all’interno dell’area mercatale da parte dei commercianti e degli avventori; osservanza dei percorsi segnalati con apposita cartellonistica per l’accesso e la circolazione nell’area mercatale, prevedendo personale volontario per fornire indicazioni ai frequentatori del mercato; limitare l’eventuale accesso di venditori non titolari (spuntisti), ai quali sarà consentito solo ed esclusivamente di poter occupare il posteggio rimasto vuoto per assenza momentanea del titolare. Infine, restano a carico dei venditori l’osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di Covid-19 per quanto attiene alle modalità di vendita dei prodotti, oltre alla pulizia del posteggio sia durante che alla fine delle operazioni di vendita con conferimento dei rifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione dal Comune.