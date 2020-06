Il Tar annulla il concorso per l’assunzione di 14 persone alla Protezione civile

I precari della Protezione civile vanno stabilizzati, prima di assumere nuovo personale. E’ il succo della decisione assunta dal Tar del Molise in merito al concorso pubblico, bandito dalla Regione, per assumere 14 persone con contratto di lavoro subordinato e a tempo pieno e indeterminato, alla Protezione civile.

Un bando che aveva fatto discutere ancor prima della pubblicazione, per via della protesta più volte messa in campo dai precari che lavorano da anni in quel settore e chiedono di essere inseriti nella pianta organica. Dipendenti che, in alcuni casi, prestano servizio alla protezione civile da dieci anni, con contratti a termine sempre prorogati.

Quando nell’autunno scorso la Regione ha pubblicato il bando, una decina di precari si sono rivolti agli avvocati Vincenzo Iacovino, Vincenzo Fiorini e Silvio Di Lalla, per impugnarlo.

La Regione, nell’ultimo piano triennale dei fabbisogni, aveva individuato proprio nella protezione civile carenze di organico e il 28 ottobre del 2019 aveva pubblicato l’avviso del concorso sul bollettino ufficiale. Un concorso aperto a tutti, senza alcuna riserva a favore di chi da anni era già in servizio, ma in condizioni di precariato. I giudici hanno accolto la linea dei legali della difesa, prima ancora che il concorso potesse svolgersi. Non ci sono motivi, hanno scritto i togati amministrativi nella sentenza pubblicata il primo giugno, per i quali la Regione non potesse stabilizzare i precari prima di procedere ad un concorso per nuove assunzioni. Da sottolineare, hanno dichiarato gli avvocati, Di Lalla, Fiorini e Iacovino, che in moli casi si tratta di persone con famiglie a carico. Precari dunque soddisfatti per la decisione del Tar che ha annullato il concorso pubblico e ora in attesa che vengano messe in atto le procedure per essere messi in regola