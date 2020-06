ACI Sport, programma la ripresa delle competizioni italiane

Lunedì summit in video conferenza tra il Presidente della Commissione Slalom Sergio Bosio e gli organizzatori delle nove tappe del campionato Italiano di specialità. Nei prossimi giorni verrà stilata una bozza del calendario di Campionato Italiano Slalom 2020 che potrebbe ripartire già da luglio con il recupero delle competizioni rinviate per l’emergenza sanitaria tra cui il 28eismo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. Confermato anche la ripresa del settore Rally, per l’ACi Molise in calendario ad ottobre il Rally del Molise. Durante la videoconferenza si è parlato del nuovo protocollo medico scientifico per l’automobilismo sportivo tricolore e le nuove esigenze organizzative che occorrerà adottare per renderlo efficace nel rispetto, in primis, della salute di tutti.