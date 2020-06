Isernia. Riapertura totale dei mercati settimanali del giovedì e del sabato

Con ordinanza n. 86/2020, il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, ha disposto la riapertura dei mercati settimanali del giovedì e del sabato, PER TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI, a far data dal 4 giugno. «Con tale ordinanza – hanno dichiarato il sindaco d’Apollonio e l’assessore delegato Linda Dall’Olio – è stata disposta la riapertura dell’intero mercato. Da giovedì prossimo quindi, oltre a Piazza X Settembre, che continuerà ad ospitare esclusivamente i banchi dei prodotti alimentari, tornerà ad animarsi l’intera area mercatale del centro storico, con tutti gli altri settori merceologici. Non è stato necessario un eccessivo ampliamento dell’area – hanno aggiunto il sindaco e l’assessore – circostanza che avrebbe comportato uno stravolgimento, anche in termini di viabilità. È stato, però, previsto il riposizionamento di alcuni banchi tenendo conto delle dimensioni e degli spazi occupati dai dehors, allo scopo di garantire il rispetto delle misure di sicurezza previste dalle Linee Guida nazionali».