Festa della Repubblica, il messaggio di Antonio D’Alessandro della Cisl

“La festività del 2 Giugno quest’anno – ha detto il coordinatore della Cisl-AST Molise Antonio D’Alessandro – cade purtroppo in un periodo di grande difficoltà ma è comunque una ricorrenza che noi tutti abbiamo il dovere di “celebrare” e di “far risaltare” per il valore profondo che in essa si evidenzia e si percepisce agli occhi dei nostri concittadini”.

“Oggi – ha continuato – la pandemia, dovuta alla diffusione del Covid-19, ci ha sottratto momenti istituzionali, gioiosi e partecipati, ma ci ha resi più uniti e più attenti alle persone che ci sono a fianco. Ci ha reso maggiormente attenti agli ultimi, alle persone anziane, a quelle con difficoltà economiche, a quelle con disabilità e sicuramente ci ha reso migliori e maggiormente attenti alle cose importanti e fondamentali della nostra vita”.

“La Cisl molisana – ha detto ancora D’Alessandro – vuole esprimere a tutti i nostri concittadini i più sinceri auguri per la Festa della Nostra Repubblica. Come molisani abbiamo superato nel tempo tanti ostacoli e tante difficoltà, abbiamo sempre saputo dare valore alle cose che ci circondavano e che realizzavamo. Oggi più di ieri siamo riusciti a comprendere il valore del “poco” e abbiamo saputo dare senso al significato della parola “solidarietà”, ma al contempo abbiamo anche notato quanto importante e fondamentale sia il Lavoro per le nostre realtà e per le nostre donne e per i nostri uomini”.

“Una Buona Festa della Repubblica 2020 a tutti i molisani – ha concluso il sindacalista della Cisl – con l’augurio di poterci al più presto riabbracciare come “fratelli” per rinascere nuovamente e per ridare ancora lustro e slancio alle nostre comunità”.