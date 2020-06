Coronavirus, gli aggiornamenti del 2 giugno: altri due guariti e nessun positivo in Molise

L’emergenza Coronavirus. Anche oggi (2 giugno) nessun caso positivo, come ormai accade da giorni, su un totale di 172 tamponi processati nelle ultime ore (11 quelli di controllo). Ci sono altri due guariti, uno di Ripalimosani e uno di Petrella Tifernina, che portano così il numero complessivo delle guarigioni a 266. Sono dunque scesi a 130 gli attualmente positivi in Molise. Dall’inizio dell’epidemia i contagiati sono 436 su un totale di 15123 tamponi processati.

Un altro Rom è stato dimesso da malattie infettive, oggi (2 giugno). Al Cardarelli scendono così a 4 i ricoverati di cui 2 in Terapia intensiva.

Mappa dei contagi per comuni (per residenza) – 18 su 136

Attualmente positivi

90– Campobasso

11 – Termoli

5 – Belmonte

4 – Cercemaggiore, Portocannone

2 – Isernia, Poggio Sannita

1 – Agnone, Baranello, Campochiaro, Campolieto, Castellino del Biferno, Gambatesa, Guglionesi, Montaquila, San Giuliano del Sannio, San Martino in Pensilis, Vinchiaturo .