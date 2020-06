Sport e Salute, questa settimana verranno erogati gli ultimi rimborsi del mese di marzo

Tra giovedì e venerdì Sport e Salute dovrebbe essere in grado di far partire tutti i bonifici rimasti in sospeso per il bonus di marzo, ma anche quelli per aprile e maggio che verranno inviati automaticamente, senza ulteriori domande, ha spiegato il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora su Facebook. Il ministro ha infine precisato che chi non avesse presentato domanda per il mese di marzo, dall’8 giugno potrà fare richiesta per i bonus di aprile e maggio visto che verrà aperta una nuova finestra sul sito di Sport e Salute. Questo il link per presentare la domanda: https://www.sportesalute.eu/primo-piano/1938-cura-italia-indennita-per-collaboratori-sportivi-emanato-il-decreto-attuativo.html