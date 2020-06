Isernia. Nuovo raid vandalico contro la Croce rossa, è il sesto in pochi mesi

Se si sia trattato di un raid vandalico da parte di qualche ragazzetto annoiato oppure di un’azione mirata contro la Croce Rossa Italiana lo stabiliranno le indagini dei Carabinieri. Certo è che sei episodi nel giro di pochi mesi – l’ultimo a fine gennaio – sono davvero tanti. E fanno pensare. Stavolta sono stati scagliati alcuni vasi contro l’ingresso della sede nell’ex scuola media Andrea d’Isernia. É andata molto peggio le altre volte, quando sono stati provocati danni ingenti alle ambulanze e alle automediche parcheggiate in via Giovanni Pascoli, a ridosso della sede. Ma l’amarezza resta. Il presidente del comitato di Isernia, Fabio Rea, ha presentato l’ennesima denuncia contro ignoti, sperando che sia l’ultima. Il sospetto che qualcuno abbia preso di mira la Croce Rossa si rafforza con il passare del tempo. Intanto sulla vicenda interviene anche il consigliere regionale Filomena Calenda, esprimendo solidarietà e vicinanza al presidente Rea e a tutti i volontari isernini. Un vile attacco – così lo ha definito – contro persone costantemente impegnate “nel supportare chi si trova in condizioni di difficoltà, anche in un momento delicato come quello che stiamo attraversando. Spero si faccia chiarezza sull’accaduto. Questi atti – ha concluso la Calenda – colpiscono chi si prodiga per gli altri, sacrificando i propri affetti, il proprio lavoro e persino la propria vita”.