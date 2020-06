Così il virus arretra in Molise: in una settimana solo 4 nuovi casi e 45 guariti, da un mese nessuna vittima

In una settimana appena 4 nuovi casi e invece 45 guariti, 40 positivi in meno presenti sul territorio regionale, sempre meno ricoverati in ospedale, quasi 1400 tamponi processati e infine da un mese esatto nessuna vittima. Così il Coronavirus arretra in Molise. Gli ultti sette giorni in particolare segnano ancora di piìù l’inversione di tendenza. Abbiamo messo a confronto i dati di lunedì scorso (25 maggio) con quelli di oggi (1 giugno). Partiamo dagli attualmente positivi: sono 135 mentre una settimana fa erano 174 dunque 39 in più. I casi positivi dall’inizio dell’emergenza salgono a 436, appena 4 casi in una settimana, non era mai accaduto da quando è scoppiata la pandemia.

Quanto ai tamponi effettuati, sono stati negli ultimi sette giorni ben 1.367, il totale sale quindi a 14.819. Nuovo balzo in avanti anche per i guariti, viaggiamo ad una media 8 guariti al giorno; sono stati 45 da lunedì scorso ad oggi e così il totale sale da 217 a 262. Di conseguenza sempre meno ricoverati in ospedale: al Cardarelli appena 4 i pazienti tra malattie infettive e terapia intensiva, erano 7 la scorsa settimana. Infine i morti: da esattamente un mese nessuna vittima in regione, l’ultimo decesso risale infatti all’inizio di maggio e dunque il numero complessivo resta fermo a 22.

Da segnalare che continua ad aumentare anche il numero dei comuni ‘covid free’ sono ben 116 su 136 quelli senza casi di coronavirus. Mentre cominciano le guarigioni anche nella comunuità rom dopo il caso del rito funebre al quale erano seguiti un centinio di contagi. Solo nel fine settimana appena passato sono una quindicina i pazienti tornati negativi.