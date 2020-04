Opera Serena: attesa per gli ultimi tamponi. Dalla struttura: “Gli anziani stanno bene”

C’è attesa nella casa di riposo Opera Serena di Termoli, dove si aspettano gli ultimi risultati dei tamponi effettuati sul personale e sugli ospiti della Rsa di via Torino. Al momento sei operatori sanitari sono risultati positivi e si trovano in quarantena nelle loro case. Stanno bene e sono asintomatici. Sono in tutto 40 i dipendenti della cooperativa Solidalia che gestisce la residenza per anziani, 68 invece i pazienti, che hanno un’età tra i 65 e oltre 90 anni, c’è anche una nonnina di 101 anni. “Stanno tutti bene” ha dichiarato l’assistente sociale Fiorella De Marco che ha fatto sapere di essere in continuo contatto con i familiari, che attraverso telefonate e mail sono stati tranquillizzati sulle condizioni di salute dei loro cari, ospiti della casa di riposo. “Gli anziani sono costantemente seguiti e non abbiamo problemi di gestione nonostante l’assenza di sei operatori, che lavoravano in reparti differenti” ha continuato la dottoressa De Marco, che insieme al direttore sanitario di Opera Serena, il dottor Vincenzo Iannaccone, è in costante contatto anche con l’Asrem. La maggior parte dei tamponi finora processati sono negativi, sia per gli operatori che per i pazienti, c’è attesa, ora, per gli ultimi esiti. Già dai primi casi positivi registrati a Termoli a marzo la casa di riposo aveva chiuso qualsiasi contatto con l’esterno. Sospese le visite e gli accessi giornalieri. Gli operatori da subito hanno iniziato a lavorare con i dispostivi di protezione individuale. Intanto resta alta l’allerta anche all’ospedale di Termoli, dove una dottoressa di Chirurgia è risultata positiva al Covid 19. L’Asrem sta effettuando tamponi a tutto il personale del reparto, tra medici e infermieri, e ai 10 pazienti che sono ricoverati. Sono iniziate anche le operazioni di sanificazione. La dottoressa sta bene e non ha sintomi, ma c’è il timore diffuso che l’ospedale possa di nuovo essere chiuso al pubblico. Un’eventualità che deve essere assolutamente scongiurata.