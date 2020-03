Lezioni a distanza ma senza pc e internet: l’Alberghiero di Termoli fornisce dispositivi agli studenti con la Croce Rossa

In questi giorni all’emergenza sanitaria e sociale, si aggiunge l’emergenza del digital divide. Ci sono infatti studenti esclusi dalla condivisione delle lezioni con la scuola, perché privi di connessione o di computer. In questi giorni all’emergenza sanitaria e sociale, si aggiunge l’emergenza del digital divide. Ci sono infatti studenti esclusi dalla condivisione delle lezioni con la scuola, perché privi di connessione o di computer.

“Seguendo alla lettera le indicazioni del Ministero dell’Istruzione – afferma il dirigente scolastico, Maria Chimisso – l’Istituto alberghiero si è rivolto alle associazioni di Protezione civile per la consegna dei notebook agli studenti che ne sono privi. Ci risulta che anche altre scuole stanno già operando in questa direzione. Noi, in particolare, sentiamo di dover tributare un sincero ringraziamento alla Croce Rossa Molise, che in meno di ventiquattro ore ha consegnato computer e libri nei Comuni di Palata, Montemitro, Montenero di Bisaccia (zona rossa), e nella provincia di Foggia ad Apricena, San Paolo Civitate e Torremaggiore. La distribuzione dei computer continuerà nei prossimi giorni”.