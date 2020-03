50 second read

Santa Messa in diretta ogni giorno su Telemolise 2 (canale 12)

In questo momento di sospensione delle messe aperte al pubblico e di stop delle attività pastorali i mezzi di comunicazione rivestono una valenza ancora più importante per offrire anche una parola di conforto, di preghiera e vicinanza alle comunità. Ogni giorno due appuntamenti con la Santa messa in diretta su TELEMOLISE 2 (canale 12):

a mezzogiorno dalla Basilica Minore dell’Addolorata di Castelpetroso;

alle 17.30 dalla chiesa Santa Maria delle Grazie di Ururi.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su altre iniziative.