Anatocismo bancario, sentenze del Tribunale di Campobasso

Il Tribunale di Campobasso ha condannato un importante Istituto di credito a restituire circa trecentomila Euro a favore di un imprenditore molisano. Il correntista, rappresentato dall’avvocato Aldo De Benedittis,a fronte di un saldo a suo debito, riportato negli estratti conto della banca, si è visto non solo azzerare totalmente il presunto debito, ma ha ottenuto anche una sostanziale differenza a credito. Chi ha ancora in essere conti correnti aperti prima dell’anno 2000 – fa sapere l’avvocato – può richiedere la restituzione di ingenti somme. Anche per i conti correnti estinti è possibile richiedere la restituzione di somme addebitate illegittimamente dalla Banca, purchè non siano trascorsi 10 anni dalla estinzione e/o chiusura. Infatti tale è il termine di prescrizione per poter richiedere il maltolto. Per i conti correnti aperti dopo il 2000 – ha continuato De Benedittis – nella maggior parte dei casi è possibile ,comunque, riscontrare profili di usurarietà sanzionati dalla giustizia civile. Importante è inviare una lettera raccomandata A.R. di costituzione in mora ed interruzione della prescrizione alla sede legale della Banca”.

Di red 7