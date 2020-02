Ancora un tentativo di truffa ai danni di anziani, stavolta a Trivento. Vittima una donna di 83 anni che ha ricevuto una telefonata a casa con la quale il truffatore, spacciandosi per il nipote, le aveva chiesto oltre 4mila euro per un viaggio urgente a Roma. Un postino sarebbe passato a ritirare la somma. La nonnina, però, non si è fidata ed ha risposto al suo interlocutore che non avrebbe parlato con nessuno, Subito dopo ha chiamato i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità del malvivente.