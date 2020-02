Chaminade Under 19 play-off al sicuro

di Daniela Ziccardi

CHAMINADE – FREE TIME L’AQUILA ( 5-0) 10-0

CHAMINADE: Polo, D’Attellis, Addona, Salvatore, Pietra, Bozza, Lanese, Mancini, Chessa, De Nisco, Picciano, Muccini. Allenatore Cavaliere.

FREE TIME L’AQUILA: Mosca, Venta, Revo, Antolini, Mandolini, DEl GRosso, Tuccella, Recchia. Dirigente : Fasciano.

Marcatori: poker De Nisco, Salvatore, Bozza, D’Attellis, Pietra, Lanese, Picciano.

Il campionato nazionale under 19 è agli sgoccioli, quattro gare al termine della regular season poi via ai play-off. La formazione Under 19 della Chaminade Campobasso ha conquistato in anticipo le gare post-season. Ieri nel turno infrasettimanale netto 10-0 sul fanalino di coda Free Time L’Aquila. Una gara mai in discussione con cinque goal per tempo, hanno firmato il cartellino per la Chaminade: Salvatore, Bozza, D’Attellis, Pietra, Lanese, Picciano e poker di De Nisco, quest’ultimo sempre più leader della classifica marcatori a quota 33. I rosso blù erano chiamati a riscattare il mezzo passo falso di Montesilvano, buona prova ma niente punti domenica in casa del Real Dem che si è imposto di misura. Da oggi la truppa di Mister Cavaliere è già proiettata al prossimo turno in casa di una delle due capolista Acqua&Sapone. All’andata i molisani bloccarono sul pari la corazzata di Città Sant’Angelo.