La tensione non è mancata al tavolo in Prefettura a Campobasso convocato dal Prefetto dopo la proclamazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati della dirigenza medica, che lamentano carenza di specialisti negli ospedali pubblici,. Lungo e teso, dunque, il tavolo di concertazione. Il tono delle voci si è anche alzato, in alcuni momenti. All’incontro i sindacati Aaroi Emac, Anaao Assomed, Cosmed, Cimo, Fvm e Cgil. C’erano il commissario Giustini e la commissaria Asrem Scafarto. Assente il governatore, impegnato in consiglio. Un aspetto che ha fatto storcere il naso ai sindacati, perchè dalla bocca di Toma o di un suo delegato avrebbero voluto sentire qualcosa, ci sono delle competenze in capo al presidente, è stato evidenziato. “Volevamo chiedere di non fare risparmi sul personale – hanno sottolineato i sindacati – se si vogliono mantenere i servizi”.

Altro aspetto messo sul tavolo i tempi dei concorsi, lunghi e questo crea problemi. A marzo si espleteranno quelli per anestesisti banditi a maggio. Non è questione di sciopero – è stato rimarcato – senza provvedimenti urgenti va da se’ che non si riuscirà a garantire una serie di cose. C’è grave carenza organica. Si rischia la paralisi”. I sindacati vogliono capire quale la visione programmatica.

Tra le cose emerse, è stato riferito alla fine, la volontà di aprire un confronto a livello di Asrem per ogni singola disciplina per vedere quali soluzioni adottare.

