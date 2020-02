Protocollo d’Intesta tra l’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e il COISP. Verrà siglato in Comune, nel capoluogo, nella sala consiliare, domani (Mercoledì 5 febbraio), alle 11.00. Obiettivo è gettare le basi per una collaborazione che porterà operatori sociali e appartenenti alla Polizia di Stato a svolgere attività congiunta presso alcune scuole campobassane e a realizzare delle iniziative di sensibilizzazione per esaltare le alternative che la comunità può offrire mondo delle dipendenze da alcol e da droga.

Insomma, una nuova iniziativa nell’ambito di quelle messe in campo per contrastare il dilagante fenomeno dello spaccio e consumo di droga a Campobasso e non solo ma anche l’abuso di alcool.

Alla firma del protocollo saranno presenti, oltre ai rappresentanti del sindacato di Polizia anche il sindaco, Roberto Gravina, l’assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, i rappresentanti dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso e il presidente della Commissione Sociale, Rosanna Coccagno.

“Il problema delle dipendenze coinvolge, purtroppo, un numero elevato di persone della nostra comunità, – ha dichiarato Praitano – portando con sé danni fisici, psicologici, sociali ed economici a cui con molta fatica si cerca di porre rimedio, ma spesso con risultati non proprio soddisfacenti. C’è poi un grave e pericoloso alone di indifferenza, rassegnazione e assuefazione che, rispetto al tema delle dipendenze, facilita la diffusione degli abusi, a volte come si trattasse di una semplice moda, e ne complica il contrasto. Dalla consapevolezza di questi rischi – ha concluso l’assessore – nasce l’esigenza di mettere insieme le forze per fare prevenzione e per informare il più possibile i cittadini, partendo dai più giovani.”

