di Enzo Luongo

La Regione resta, per ora, senza direttori esterni. E’ l’effetto della decisione del Tar del Molise che ha emesso una prima istanza cautelare in merito al ricorso presentato dall’architetto Giuseppe Giarrusso – difeso dagli avvocati Pino Ruta, Margherita Zezza e Stefano De Benedittis – ricorso contro la Regione e nei confronti dei direttori di dipartimento Mariolga Mogavero, Massimo Pillarella, Manuel Brasiello e Claudio Iocca. In attesa della Camera di consiglio, fissata per il prossimo 12 febbraio, nella quale il Tar deciderà sul ricorso, il presidente Ignazio Silvestri ha sospeso tutti gli atti impugnati, sollevando i direttori esterni dalle loro funzioni a partire dal prossimo 7 febbraio.

“Il ricorso – spiega l’avvocato Zezza – chiede alla Regione come mai sia andata ad attingere all’esterno per reperire figure apicali anziché andare a vedere se c’erano figure idonee al suo interno per quegli stessi ruoli. Noi riteniamo di sì”.

I dirigenti regionali sono difesi dall’avvocato Giacomo Papa che prendendo atto del decreto evidenzia i tempi velocissimi della vicenda: il ricorso è stato notificato giovedì e discusso 24 ore più tardi. “Siamo comunque fiduciosi – afferma il legale –, svilupperemo la linea della difesa nei prossimi giorni visto che gli atti ci sono stati notificati da pochissime ore, ci sono comunque elementi importanti che sottoporremo all’attenzione del collegio”.