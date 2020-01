Automobile Club Molise via ai nuovi corsi di formazione

di Daniela Ziccardi

Domani e domenica gli uffici dell‘Automobile Club Molise ospiteranno un Corso di Formazione in materia di sicurezza per Commissari di Percorso e Capi Posto. La nuova qualifica, permetterà ai nuovi licenziati di essere impiegati non solo nelle gare in Regione, ma anche, e soprattutto, in altre manifestazioni sul territorio Nazionale. L’ACI Molise è già proiettato agli appuntamento automobilisti del 2020 che si svolgeranno in Molisee: 16-17 maggio il 28° Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini, 7 giugno 24° Slalom di Pietramolana – Città di Riccia, 5 luglio 5° Slalom di San Nicola e 3 ottobre il 25° Rally del Molise. Nell’ottica di far crescere il movimento automobilistico molisano a breve saranno indetti nuovi corsi per Commissari di Percorso, Capi Posto, Verificatori Sportivi e Tecnici cui interverranno anche Commissari Tecnici, Direttori di Gara, piloti delle varie discipline e Medico Federale. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere all’Automobile Club Molise sito in Via Cavour 14 a Campobasso o inviare una email a : sport@campobasso.aci.it.