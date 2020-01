Calcio Serie D, domenica la 22°giornata nel Girone F

Prosegue la marcia di avvicinamento alla 22esima giornata. Chiamato a raccolta il tifo rossoblu per la gara tra Campobasso e Pineto. Una sfida davvero importante per i lupi chiamati al successo contro la quinta forza del campionato, per proseguire la striscia positiva e continuare la rincorsa al notaresco e per presentarsi nel migliore dei modi domenica 9 febbraio, a Matelica. Il Pineto lontano dalle mura amiche ha un rendimento altalenante, 3 vittorie, 3 pareggi e quattro sconfitte per gli abruzzesi che al contrario in casa hanno un ruolino da vertice. Nella gara d’andata fu decisiva la rete di Pippi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, era tuttavia un altro Campobasso rispetto a quello di oggi. Oltre la serie positiva c’è una squadra che viaggia nel migliore dei modi, i giocatori sono entrati nella mentalità di ragionare partita dopo partita. Con un ritardo così importante in classifica, infatti, l’unica soluzione è quella di pensare una gara alla volta e poi fare i conti. Così è stato in questo periodo e ora Cogliati e compagni non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Martino per il Campobasso e Marianeschi del Pineto saranno i due assenti per squalifica.

Il giovane di Santa Croce di Magliano osserverà un turno di stop dopo il rosso maturato a Vasto, al suo posto Cudini potrebbe inserire Fabbriani, assente da tempo per problemi fisici. Il ragazzo, già in panchina all’”Aragona”, è la prima scelta del tecnico che vuole cambiare il meno possibile una macchina che sta gareggiando nel migliore dei modi. Al “Civitelle” è sfida salvezza tra Vastogirardi e Tolentino. 29 punti per gli altomolisani, 25 per i marchigiani. Ecco servita la più classica delle sfide che possono davvero decidere gli obiettivi stagionali. Mister Farina cerca il recupero di Pettrone e Kyeremateng che con grande probabilità saranno dell’incontro. Il Tolentino, eccezion fatta per la disfatta del “Selvapiana” contro il Campobasso, due domeniche fa, sta vivendo un periodo positivo. 15 punti ottenuti in otto giornate, una media di quasi due punti a partita, un bottino importantissimo per una squadra che punta alla salvezza. Dovrà fare attenzione il Vastogirardi, i marchigiani segnano davvero poco, soli 23 gol in stagione, ma riescono a capitalizzare al massimo le reti messe a segno. In casa gialloblu c’è la ferma consapevolezza che una vittoria può rappresentare una seria ipoteca sul discorso salvezza diretta. Infine trasferta al “Rubens Fadini” di Giulianova per l’Olimpia Agnonese. 4 pareggi consecutivi per gli abruzzesi, che non vincono dal 24 novembre giorno del successo interno contro il Vastogirardi. Non a caso al momento il Giulianova è la squadra che ha pareggiato di più nel girone F, ben 9 X. La gara in programma domenica può davvero rappresentare il vero cambio di obiettivo per gli agnonesi

, dalla salvezza diretta si può puntare alla zona play off. L’Agnonese briosa, veloce e convinta del 2020 può credere in un obiettivo che ad inizio anno era più di una chimera. Le stagioni cambiano spesso grazie ad una partita, dove può o non può arrivare una svolta. Il destino è nelle mani degli uomini di Rullo che senza assilli di risultato possono davvero rappresentare la sorpresa positiva del girone F al termine della stagione.