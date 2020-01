di Daniela Ziccardi

Sabato il Pala SelvaPiana ospiterà la finale di Coppa Italia di Calcio a 5 femminile tra Cus Molise e Arcadia Termoli, formazioni in campo alle ore 18,00. Per la competizione tricolore la FIGC Molise ha previsto l’ingresso gratuito al palazzetto. Le due formazioni sono antagoniste anche in campionato, il team universitario apre la classifica a quota 22 , ma il quintetto basso molisano è distante solo tre lunghezze. Sabato scorso è calato il sipario sul girone di andata e ironia della sorte le finaliste della Coppa Italia si sono affrontate, 2-2 il finale. Si preannuncia una sfida equilibrata tra due buone formazioni. A proposito della gara di sabato il regolamento prevede che in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ciascuno di 30 minuti), saranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità, saranno calciati 3 tiri di rigore, alternativamente dalle due squadre, da 3 diversi calciatori. Se al termine della serie di 3 rigori le squadre dovessero essere ancora in parità, si procederà ad oltranza, sempre alternativamente, fino a quando una squadra avrà realizzato una rete più dell’altra. Alla vincitrice l’onere e l’onore di rappresentare il Molise nella fase interregionale.