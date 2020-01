Truffa fondi comunitari, Gup di Campobasso assolve operatore Centro assistenza agricola

“Non luogo a procedere” è quanto stabilito dal Giudice per l’Udienza preliminare del Tribunale di Campobasso, Teresina Pepe, nei confronti di un operatore di un Centro di assistenza agricolo coinvolto nella maxi indagine nazionale dalla Guardia di Finanza. Operazione Bonifica, questo il nome, iniziò 7 anni fa e portò alla luce una serie di frodi comunitarie in agricoltura. Furono segnalate oltre 33mila aziende agricole con blocco delle erogazioni dei premi Pac da parte di Agea. Il Pac è l’acronimo di Politica Agricola Comune, titolo collegato ad ogni singolo ettaro di terreno coltivato e di valore variabile a seconda del tipo di coltura praticata. Gli indagati, è l’accusa, per ottenere i contributi comunitari producevano falsi contratti di affitto o di comodato con persone del tutto ignare o che erano addirittura decedute. Escamotage necessario ad attribuire a tali realta’ imprenditoriali la proprieta’ di centinaia di titoli “Pac”. Titoli necessari per poter accedere ai finanziamenti europei.

L’operatore del Caa molisano che è rimasto coinvolto e ora assolto, aveva il compito di aiutare i coltivatori nel disbrigo delle pratiche. L’uomo – come ha spiegato il suo avvocato difensore Fausi Khalifh Iannucci – aveva ricevuto ed inoltrato i dati forniti dal produttore, dunque, la sua opera era limitata alla sola verifica della regolarita’ e conformita’ formale dei documenti e non anche all’esame della validita’ dell’atto e la veridicita’ dei dati riportati. Sulla base di tali considerazione – ha continuato Iannucci – il Gup ha ritenuto di dichiarare in non luogo a procedere per l’operatore”. Sarà invece processato il produttore agricolo che aveva richiesto i fondi.