Isernia Comune, tutti con d’Apollonio: la maggioranza cresce

“Onorata di passare con voi”. Clamoroso a Palazzo San Francesco, anche la ex Pd Fabia Onorato passa tra le fila della oceanica maggioranza che oramai sostiene d’Apollonio. Nel dettaglio, si trasferisce “armi e bagagli” dal gruppo misto in cui stava attualmente dopo aver lasciato il Pd nella squadra di Isernia Migliore dell’assessore regionale di Forza Italia, Roberto Di Baggio. Queste le sue parole: “Al termine di un ragionato percorso iniziato la scorsa estate e durato alcuni mesi ho deciso di unirmi a questa squadra, composta da persone che mi hanno trasmesso il loro entusiasmo e un’idea di grande compattezza. Ringrazio l’assessore Roberto Di Baggio, ideatore del Gruppo Consiliare “Isernia Migliore”, tutti gli amici del Comune di Isernia e tutte le persone che, a vario titolo, fanno parte di questa grande famiglia, per avermi accolto con entusiasmo e tanta fiducia. Sono orgogliosa – continua la Onorato – di far parte di un movimento politico innamorato della nostra terra, che sta lavorando a ritmi intensi per il bene della collettività e di cui condivido il valore assoluto della libertà, posto alla base di ogni azione politica finora condotta. La mia adesione a questo gruppo è frutto di una scelta meditata: l’affetto e la grande stima che nutro per gli amici del gruppo hanno contribuito a confermare la mia scelta. Durante il mio periodo di permanenza nel gruppo misto ho instaurato un rapporto di forte stima reciproca con i membri del gruppo consiliare “Isernia Migliore” coi quali ho sviluppato non solo legami di amicizia, ma anche di condivisione politica degli obiettivi da raggiungere per questa città nel corso della consiliatura, garantendomi contestualmente quella libertà intellettuale che è da sempre stata la caratteristica principale della mia azione politica e che da oggi sarà al lavoro e a disposizione in totale sinergia con tutto il gruppo”.