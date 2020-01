Isernia. Successo per l’Open Day dell’Isis Majorana-Fascitelli

Tante famiglie hanno partecipato all’Open day del Majorana-Fascitelli, organizzato nella sede del liceo scientifico. É stata l’occasione per saperne di più su tutte le attività formative e i metodi di studio che hanno permesso alla scuola isernina di piazzarsi al vertice, in Molise, tra quelle che preparano meglio i propri studenti, come sancito dai dati della Fondazione Agnelli (Eduscopio). Merito anche di un percorso di orientamento che segue e valorizza ogni singolo ragazzo per l’intero anno scolastico. Una programmazione articolata, flessibile e al passo con reali esigenze degli studenti, sempre più orientati verso l’acquisizione di nuove competenze spendibili nella vita quotidiana e in ambito lavorativo. I laboratori vanno in questa direzione, proponendo attività innovative. Uno di questi, partendo dagli origami, arriva alle possibili applicazioni in vari campi. Non meno interessante il laboratorio di robodomotica. Per i ragazzi è un vero piacere frequentarli: si divertono, sperimentano e apprendono. Tra le novità più apprezzate di quest’anno, il percorso di Biologia con curvatura biomedica, voluto per aiutare gli studenti che devono iscriversi all’università a superare i test d’ingresso alla facoltà di medicina o a quelle scientifiche. Venerdì 24 gennaio, dalle ore 17:00 alle ore 21:00, l’Open Day sarà proposto anche presso la sede del “Fascitelli”.