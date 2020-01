Momenti di apprensione, questa mattina al Tribunale di Isernia; alcune batterie a servizio di un gruppo di continuità, nei locali seminterrati del palazzo di giustizia, sono andate in corto circuito. In quei momenti era in corso la ripresa dei lavori dopo la pausa festiva e il corpo di guardia del tribunale ha immediatamente disposto l’evacuazione dell’intero palazzo in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Isernia. I Vigili hanno prontamente spento l’incendio e disattivato parte dell’impianto. I danni sono stati limitati al gruppo di continuità.