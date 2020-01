Colli a Volturno. In arrivo dal ministero 500mila euro per strade e dissesti idrogeologici

COLLI A VOLTURNO. Inizia davvero in maniera positiva il nuovo anno per l’Amministrazione Comunale di Colli a Volturno, dove per il sindaco Emilio Incollingo e per i suoi amministratori, in queste ultime ore, sono giunte, davvero buone notizie.

E’ stato pubblicato, proprio in questi giorni, il Decreto Ministeriale con cui vengono assegnati 490mila euro , che si vanno ad aggiungere ai 310mila già stanziati dalla Regione Molise, per la messa in sicurezza e la mitigazione dei dissesti idrogeologici in diverse località del territorio comunale. In totale ben 800mila euro a disposizione delle casse comunali da poter utilizzare ed investire sul territorio collese.

Una grande vittoria per l’Amministrazione Comunale di Colli a Volturno. In questo modo il Comune di Colli a Volturno potrà avviare interventi importantissimi sul territorio per la messa in sicurezza di numerosi dissesti e il rifacimento di diverse strade presenti sul territorio.