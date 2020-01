Officine cromatiche, al via il concorso fotografico nazionale “Città di Isernia”

L’associazione “Officine Cromatiche Fotoamatori Isernia” ha organizzato il 4° Concorso Fotografico Nazionale “Città di Isernia”, diviso in tre sezioni:

A. Tema obbligato VR “Minimalismo Urbano”

B. Tema libero BN “Bianco e nero”

C. Tema libero CL “Colore”.

Il concorso è valevole per la statistica FIAF e UIF. La quota di partecipazione è di € 17, con riduzione a € 15 per i soci FIAF/UIF. La consegna delle foto dovrà avvenire entro il 30 aprile, la premiazione avrà luogo il 30 maggio 2020 presso l’auditorium Unità d’Italia a Isernia. Al temine della premiazione, come di consueto ci sarà la conferenza di un fotografo di caratura internazionale.

La manifestazione è patrocinata da: Comune di Isernia, Regione Molise, Provincia di Isernia, Fondazione Molise Cultura, Federazione Italiana Associazioni Fotografiche n. 2020K1, Unione Italiana Fotoamatori n. IS-04/2020 A, con la collaborazione della cooperativa LAI di Isernia e dell’associazione Sm’art l’arte sm.

Il regolamento integrale è disponibile al link: http://www.officinecromatiche.it/wp-content/uploads/4-Concorso-Fotografico-Nazionale-officine-cromatiche.pdf