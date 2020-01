Inquinamento a Venafro, Ricci: a breve stop al traffico, ma non si nascondano altri problemi

Gli sforamenti record di polveri sottili e particolato fine registrati nel centro abitato di Venafro durante le festività natalizie non sono stati di certo presi sottogamba dall’amministrazione comunale. Oggi ci si trova ad affrontare una situazione inedita. Mai, in passato, si erano registrati livelli così allarmanti. E mai con questa costanza. Il sindaco Alfredo Ricci, per quanto di competenza, sta lavorando a un nuovo stop al traffico. Ma questo – precisa – non è di certo l’unico problema: “Occorre, anzi pretendo, che si facciano controlli anche nelle realtà produttive presenti nei Comuni vicini. Non vorrei che quella del traffico diventasse una comoda foglia di fico”. Nel frattempo il primo cittadino continua a lavorare anche su altri fronti. Per quanto riguarda la questione del traffico punta ad avere un nuovo incontro con l’Anas, affinché venga rispolverato il progetto della bretella di Ceppagna: a suo avviso è la soluzione più rapida per risolvere il problema. Mentre per lo studio epidemiologico Ricci è ancora in attesa del via libera al progetto dal CNR di Pisa. Nonostante i ripetuti solleciti finora, ad oggi non sono arrivate risposte. Ricci aspetterà ancora un po’, ma il tempo sta per scadere: “Loro sono intenzionati ad andare avanti e siamo fiduciosi. Ma non possiamo aspettare in eterno”.