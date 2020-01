di MANUELA IORIO

È deceduta dopo qualche ora dal ricovero al San Timoteo la donna di 70 anni di Termoli che questa mattina era stata investita da un’auto in viale Padre Pio, mentre attraversava la strada in prossimità delle strisce pedonali. L’anziana, presa in pieno da una Ford C-Max che viaggiava sul rettilineo, è stata sbalzata in aria, e dopo un volo di parecchi metri è finita sull’asfalto, al centro dell’incrocio di viale San Francesco. Immediati i soccorsi: l’incidente c’è stato infatti a pochi metri dall’ospedale San Timoteo. Le condizioni della vittima, Michelina Delle Vergini il suo nome, sono apparse subito molto gravi e dopo qualche ora c’è stato il decesso. Alla guida della macchina che l’ha investita una donna di 40 anni sempre di Termoli che avrebbe riferito di essere stata accecata dal sole e di non aver visto il pedone. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale, che hanno raccolto le prime testimonianze ed effettuato le misurazioni. A terra in corrispondenza dei birilli, il punto in cui il corpo della 70enne è stato trovato dai soccorritori. E la morte della donna, arriva a pochi giorni da quella di un altro uomo di 76 anni, Gennaro Cuoco, anche lui investito il 27 dicembre in viale Pertini sempre a Termoli e poi deceduto il giorno dopo, in seguito al trasferimento all’ospedale di San Giovanni Rotondo. Due vittime della strada che riportano drammaticamente all’attenzione la pericolosità per i pedoni sulle strade cittadine. E un nuovo incidente si è verificato nel pomeriggio sulla statale 87 in prossimità dell’uscita per Termoli, dove una Peugeot Station Wagon è uscita fuori strada. Il conducente per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, finendo su entrambi i guard rail della corsia. Quattro le persone all’interno, tutte di origine albanese. In tre sono stati trasportati al San Timoteo con diversi traumi. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri.