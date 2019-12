Isernia. I ragazzi della Cooperativa LAI pizzaioli per beneficenza

Un nuovo tassello si aggiunge alle esperienze pratiche, garantite, giorno dopo giorno, ai ragazzi della Cooperativa “LAI – Lavoro Anch’io” di Isernia. Per una sera, infatti, i giovani soci della Cooperativa, Davide, Maria Assunta, Errico e Loris, si sono trasformati in eccelsi pizzaioli. A offrire loro questa nuova opportunità “Una pizza per un sorriso”, l’iniziativa voluta dall’Unione Pizzaioli Molisani (UPM) in collaborazione con il Comune di Pettoranello del Molise e la locale Pro loco. I quattro apprendisti, assistiti da due pazienti ed esperti pizzaioli dell’UPM, sono riusciti a realizzare ottime pizze dalla forma originale e dal sapore eccellente. Un evento formativo fondamentale per i ragazzi della LAI che hanno potuto imparare a impastare, plasmare, condire e infornare la pasta, divertendosi e facendo divertire i presenti.

Il ricavato della serata, svoltasi a Pettoranello del Molise il 20 dicembre scorso, sarà ora devoluto in beneficenza. In parte andrà alla Lega Italiana Fibrosi cistica, in parte alla stessa Cooperativa LAI per l’acquisto della materia prima, l’argilla, da utilizzare nel laboratorio di ceramica della Fabbrica delle idee. Un’iniziativa che ha ricevuto il paluso del direttivo della LAI, che ha voluto ringraziare gli organizzatori per la bellissima e riuscitissima serata.