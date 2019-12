Su disposizione del gip di Isernia Antonio Sicuranza, la Squadra mobile ha notificato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un ragazzo di Venafro. L’ipotesi di reato è tentato omicidio. La vicenda si riferisce alla lite in discoteca, avvenuta a Isernia la notte del 10 novembre, quando il giovane – stando a quanto ricostruito dalla polizia – ebbe un diverbio con un ragazzo di Fornelli che poi degenerò sulla terrazza del locale, tanto che il giovane fornellese precipitò da un’altezza di 4 metri. Il volo fu attutito da un’auto in sosta, ma la vittima arrivò comunque in gravissime condizioni al Veneziale di Isernia. Le varie lesioni, tra cui un trauma cranico, furono poi giudicate guaribili in 80 giorni. I dettagli dell’operazione sono stati illustrati durante una conferenza stampa dal procuratore capo Carlo Fucci. Ma questa non è stata l’unica operazione condotta dalla Mobile. È finito ai domiciliari anche un un uomo di Isernia, già noto alle forze dell’ordine. L’accusa in questo caso è di spaccio di droga. Dalle indagini coordinate dal sostituto Iannitti è emerso che andava a rifornirsi di continuo a Castelvolturno, in particolare di eroina.