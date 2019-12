Secondo quanto riportato dal sito del Movimento Cinque Stelle rendiconto.it, l’esponente molisano non eroga il dovuto dall’ottobre 2018. Finisce così per la seconda volta sulla stampa nazionale la vicenda di Luigi Di Marzio, senatore molisano dei Cinque Stelle, già all’indice del Movimento per il suo voto favorevole al referendum “salva poltrone”. Di Marzio finisce un’altra volta su tutti i maggiori giornali del Paese perché insieme ad altri sei parlamentari grillini non versa regolarmente i rimborsi dovuti al Movimento, sia per il fondo a favore delle piccole imprese, sia per la Casaleggio S.r.l., che pretende dagli eletti trecento euro al mese. Ebbene, stando a quanto riportato dai media nazionali, se i renitenti alla restituzione non salderanno gli arretrati dovuti entro il 31 dicembre, saranno espulsi. Il riscontro è abbastanza facile. Basta andare sul sito rendiconto.it per verificare la notizia. Stando a quanto riportato dal sito dei grillini, Di Marzio non versa il dovuto al Movimento dall’ottobre del 2018. Un bel gruzzoletto risparmiato dall’ex dirigente medico del Cardarelli. Sempre sullo stesso sito si può verificare che Ortis, il suo collega molisano del Senato, è in regola con i versamenti, avendo saldato i conti al settembre 2019. Addirittura in anticipo il deputato Antonio Federico, che ha saldato tutto fino a novembre 2019. Se Di Marzio non verserà quanto gli chiede il Movimento sarà espulso e scatterà la procedura prevista dal contratto firmato prima della candidatura, che prevede il ricorso al tribunale civile per il pignoramento delle somme dovute.