Bando periferie. La riqualificazione della scuola Notte, a Campobasso, si farà. A dirlo sono stati l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Giuseppe Amorosa e il sindaco Roberto Gravina. Quasi un milione e mezzo di euro per gli interventi sull’edificio, che rientrano nel programma straordinario per riqualificare città e periferie, che comprende anche ex mattatoio comunale e mercato coperto in una vasta area. 18 i milioni di euro complessivi riavviati a Roma con il Bilancio che ha superato lo stallo del Milleproroghe. Interventi, bisogna ricordare, avviati dalla precedente amministrazione Battista.

“La riqualificazione della struttura Notte – ha detto l’assessore Amorosa – non rientra nell’obiettivo del progetto scuole sicure, ma ospiterà al piano terra una scuola di cucina che preparerà piatti indicati dai dai titolari delle botteghe del mercato coperto, che li venderanno. Al primo piano, poi, i laboratori della “Città dei ragazzi” con attività per contrastare fenomeni di disagio e marginalità. La riqualificazione dell’edificio – ha continuato Amorosa – sarà fatta nel rispertto della vigente normativa sismica e nel team di professionisti che si occuperanno della progettazione esecutiva ci sarà un geologo, che valuterà aspetti legati alla natura del suolo e possibili rischi di distacco di massi dalla collina”.

Il sindaco Gravina ha aggiunto che con il finanziamento concesso si vogliono valutare e risolvere i problemi di eventuale stabilizzazione del versante roccioso a monte della scuola Notte e del parcheggio. “Si rispetteranno le norme in vigore, anche quelle sulla sicurezza stradale e senza interferire sul traffico – ha precisato – poiché l’accesso alla struttura avverrà di lato, attraverso il piazzale. Il finanziamento già concesso – ha concluso il sindaco – è stato erogato a seguito di un progetto di fattibilità che include la valutazione preliminare tecnica ed economica degli interventi e le indagini geologiche conseguenti”.