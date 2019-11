Momenti di paura in serata tra Roccaravindola e Masserie La Corte, nel territorio di Montaquila. Gli uomini della Guardia di finanza hanno infatti inseguito un’auto che non si era fermata a un posto di controllo sulla Statale 158. Le persone a bordo, messe alle strette, hanno abbandonato l’auto. Sarebbero stati esplosi anche dei colpi d’arma in aria. Complice il buio, i malviventi in fuga si sono dileguati nei campi. Gli uomini delle fiamme gialle non si sono dati per vinti e hanno continuato le loro ricerche. Poco dopo sono infatti riusciti a fermare uno dei fuggitivi. Da quanto si è appreso l’uomo era ferito a una gamba, a quanto sembra da un colpo d’arma da fuoco. I militari della Guardia di finanza lo hanno accompagnato al pronto soccorso del Veneziale di Isernia per essere sottoposto alle cure necessarie. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita.