Sono giorni di angoscia e di forte preoccupazione per una famiglia di Termoli che da alcuni giorni non ha più notizie di Sandro, partito il primo novembre per quello che lui stesso ha definito il grande viaggio, la grande avventura per attraversare il continente euroasiatico. Un viaggio in moto, preparato per mesi, organizzato nei minimi dettagli da esperto e appassionato qual’era. Solo lo scorso anno con la sua moto era arrivato in Lapponia. Il 16 novembre è stato l’ultimo giorno che Sandro Travaglini ha sentito la sua famiglia, aveva attraversato la Mongolia e i suoi gelidi venti e si preparava a entrare in Kazakistan. Stava bene nonostante le difficoltà e il clima ostile, a cui era comunque preparato. Ha avvisato i suoi cari che per alcuni giorni sarebbe stato irraggiungibile, dovendo attraversare una zona senza copertura telefonica. L’ultimo accesso a whatsapp risale alla mattina del 17 novembre alle 7,30. Da allora sono passate le ore, i giorni. Sandro non si è ancora rimesso in contatto con la sua famiglia, che ha iniziato a preoccuparsi. Ieri la decisione di presentare denuncia di scomparsa ai carabinieri di Termoli, che subito hanno attivato i canali della Farnesina e dell’Interpol. Sandro ha documentato su Facebook il suo viaggio avventuroso, così come era solito fare, con foto e immagini mozzafiato di paesaggi incontaminati, registrando però anche le difficoltà e le temperature proibitive. Il viaggio, nei programmi doveva durare un mese. Partito da Termoli, sulla sua moto, ha attraversato prima la Slovenia, poi l’Ungheria, l’Ucraina, la Russia con l’obiettivo di percorrere la Transiberiana, per poi arrivare in Mongolia, quindi via per il Kazakistan, scendendo verso l’Iran, risalendo poi verso la Turchia e la Grecia, da cui doveva prendere il traghetto per rientrare in Italia. Sandro prima di partire aveva organizzato per mesi il viaggio, e aveva tutti i permessi e visti per entrare nei vari paesi. Tra le ipotesi, c’è infatti quella che sia stato fermato e trattenuto per qualche visto scaduto, considerato anche il fatto che era in ritardo sul programma di viaggio. Questo è quello che si augurano tutti, i suoi cari, i suoi amici, che ora vogliono solo sentire la sua voce, sentire che sta bene, e poterlo riabbracciare.