I Carabinieri Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Venafro, hanno sequestro centinaia di capi di abbigliamento e accessori delle piu’ note marche. Nello specifico i militari durante un posto di controllo nel comune di Sesto Campano, all’ingresso del territorio molisano, sottoponevano a controllo un’autovettura che da successivi accertamenti risultava essere condotta da un pluripregiudicato campano di anni 43 che diretto in Abruzzo, trasportava capi d’abbigliamento dai marchi contraffatti quali “Prada”, “Gucci”, “Stone Island” e “Harmont e Blaine” per un valore di circa € 3.000. La merce, pantaloni, borse e giacconi, veniva sottoposta a sequestro e l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà per “detenzione di capi di abbigliamento contraffatto”. Resta alta la vigilanza del Comando Provinciale Carabinieri di Isernia su quello che è un confine sensibile del Molise per dinamiche criminali legate all’area Campana.