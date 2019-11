Questura Isernia. Immigrazione clandestina, espulsi 6 stranieri irregolari

Nel corso della capillare attività di controllo per il contrasto dell’immigrazione clandestina disposta dal Questore Pellicone, nei giorni scorsi sono stati rintracciati, durante i controlli giornalieri nel centro cittadino, 6 stranieri irregolari sul territorio dello Stato, che sono stati espulsi con Decreto del Prefetto Cincia Guercio.

Per uno di loro si sono aperte le porte del Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ), dove è stato accompagnato in attesa del rimpatrio. Per gli altri è stato emesso l’Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, attesa l’indisponibilità al trattenimento presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri nazionale.

Negli ultimi mesi l’attività dell’Ufficio Immigrazione è stata intensa: solo ad ottobre sono stati rilasciati 169 permessi di soggiorno, testimonianza del fatto che, comunque, la nostra Provincia continua ad essere meta di stranieri in cerca di accoglienza.