Nonostante l’orario insolito – le sei del mattino – come sempre c’erano tantissimi fedeli nella chiesa di san marco. La ricorrenza della madonna delle grazie è qualcosa di davvero particolare. Per gli agnonesi è il Piccolo Natale, una grande testimonianza di fede ma anche una tradizione da portare avanti, anche se i tempi sono decisamente cambiati. Le sue origini sono legate al mondo della transumanza e dell’artigianato. I commercianti in procinto di partire per vendere le loro mercanzie fuori regione, sapendo che non avrebbero potuto trascorrere le festività natalizie in famiglia, scelsero questa festa per salutarsi e vivere almeno per un po’ quell’aria di festa. Questa ricorrenza testimonia sì il forte attaccamento degli agnonesi alle loro tradizioni, ma anche la loro grande fede. Come sempre le note della pastorale hanno contribuito a creare l’atmosfera natalizia. Anche quest’opera è un pezzo di storia che Agnone conserva e tramanda con amore.